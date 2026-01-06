山形県内の小学校5校では6日、冬休み明けの始業式が行われました。このうち鶴岡市の大山小学校では、全校児童が体育館に集まり式に臨みました。大山小学校砂田 眞紀校長「馬が走るように勢いよく前進できる年。うまくいくように一生懸命努力や挑戦を続けていけたらいいと思います」式の後、教室に戻り冬休みの宿題を提出した児童たちに休み中の思い出を尋ねました。6年生 3人「お父さんの実家に行ったこと。いとこたちとゲー