冬型の気圧配置の影響で山形県内は6日、各地で雪となりました。今回の大雪の峠は越えたものの、1月10日から11日にかけて再び寒気が強まるとみられています。山形地方気象台によりますと午後4時現在の各地の積雪は大蔵村肘折で1メートル64センチ、新庄52センチ、米沢30センチなどとなっています。住民「ことしは少ないほう前半は雪が降っていなかったのでこれから降ると思う」住民「一晩で15～20センチくらい積もった。