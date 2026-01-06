ツインモーターで340psのID.7 GTXフォルクスワーゲンでは、トゥアレグ Rに次ぐプライスタグを下げた、ID.7 GTX。リフトバックサルーンとステーションワゴンという2種類のボディで、BMWやメルセデス・ベンツといった銘柄へこだわらない、予算に余裕のある層を取り込むことになる。【画像】快適・俊足なGTワゴンID.7 GTX ツアラーEVのステーションワゴンたちID.バズ GTXも全113枚同社が掲げるバッテリーEVのサブブランド、GT