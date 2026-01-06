デジタル庁が利用している生成AIのイメージデジタル庁は2026年度から、生成人工知能（AI）による国会答弁案の作成を試行する。過去の答弁や法令の確認、要約などができる業務補助システムを既に導入しており、活用の幅を広げる。試行を踏まえ他省庁にも導入し、国家公務員の長時間勤務解消につなげたい考えだ。産業育成のため、国産AIの公募も併せて進めている。業務補助システムの名称は「源内」。デジタル庁が開発し、25年5