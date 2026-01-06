島根県と鳥取県で6日午前10時18分ごろ、震度5強を観測する地震が発生、その後も震度5弱や震度4の揺れを観測する地震が相次いだ。また、この地震で鳥取県西部に長周期地震動で最も高い階級の4が発表された。「立っていることができない」などの状態ガタガタ音を立てながら、左右に大きく揺れる情報カメラ。これは島根・松江市の地震が発生した瞬間の映像。なかなか収まらない大きな揺れ…。情報カメラは、30秒以上にわたって揺れ続