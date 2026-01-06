ＢＳテレ東で2025年7月19日から4週連続放送し、好評を博した「煙モクモクの焼肉は、絶対に美味い。」。「可愛すぎる！」「推せる！神コンビ！」とSNSも騒がせた、お酒をこよなく愛する俳優・竹財輝之助と、無類の肉好きパンサー・向井慧が再びタッグを組んでお送りする第2弾「あの人気店の肉で酒を飲んだら、絶対に美味い。」の放送が決定しました！今回は“酒と肉”に導かれた2人が、名だたる“肉の人気店”を行脚します！【動画