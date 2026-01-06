名古屋市瑞穂区で、無免許で車を運転したうえ事故を起こして逃げた疑いで、22歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】無免許運転でひき逃げ疑い 自称アルバイトの22歳男を逮捕 車を貸した疑いで無職の25歳男も逮捕 名古屋･瑞穂区 先月1日午前0時すぎ、瑞穂区弥富町の信号交差点で、車同士が出合い頭に衝突し一方の車が横転。運転していた27歳の会社員の男性が、腰の骨を折る重傷を負いました。 自称アルバイトの22歳男を逮捕