大分県産ブランドのイチゴ「ベリーツ」が、昨年12月5日のセリで、1箱(12粒入り)27万円という高値で競り落とされた。日本では一房で約100万円のブドウなど、庶民には手の届かないほど高級なフルーツが多々あるが、なぜ日本のフルーツはこんなにも高いのか。その背景にある事情について、果樹を専門に研究する岡山大学教授の福田文夫氏に聞いた。 【画像】「庶民には手の届かない高値」にするメリット 1箱27万円