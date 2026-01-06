6日午後5時頃、長崎市中心部の5階建てのビルから出火する火事があり、現在も消火活動が行われています。 60代の女性が病院搬送されていますが、命に別条はないということです。 6日午後5時頃、長崎市万屋町の5階建てのビルで「黒煙が上がっている」と付近の住民から消防に通報がありました。 消防車など13台が出動し、現在も消火活動が行われています。 警察によりますと、当時現場にいた60代の女性が病院に搬送され