原英莉花が6日、都内で取材に応じた。昨年は米女子下部のエプソン・ツアーを主戦場にし、優勝を果たすなどポイントランキング5位でフィニッシュ。2026年の米国女子ツアー出場資格を自らの手でつかみ取った。そして26歳はまた、新たな挑戦を始めようとしている。【写真】懐かしい！ 原英莉花が成人式で披露した振り袖姿日本ツアーのシード権を放棄し、いばらの道を歩むことを決意したのはちょうど1年前。「去年のいま頃は本当にどう