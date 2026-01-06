J1浦和の新体制発表会見でユニホーム姿を披露する宮本（左から4人目）ら＝6日、埼玉スタジアム昨季7位だったJ1浦和は6日、本拠地の埼玉スタジアムで新体制を発表し、期限付きで移籍していた京都から復帰したDF宮本優太は「タイトルを取らないといけないチームだと、外にいて感じた。自分自身、全力でぶつかっていきたい」と意気込んだ。記者会見には大学や育成組織などから加わる11選手が出席。編成を担う堀之内スポーツダイレ