自主トレを公開した広島・栗林＝マツダ広島の栗林と森浦が6日、マツダスタジアムで自主トレーニングを公開し、キャッチボールで汗を流した。救援から先発に転向する栗林は「先発は6枠しかない。ルーキーと同じ気持ちで開幕1軍を勝ち取りたい」と決意を新たにした。プロ5年で134セーブの実績があるが「今年は立場が違う。オープン戦から結果を出さないといけない」。年末年始もウエートトレーニングを休まず「例年より動けてい