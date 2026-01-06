高市総理大臣が自民党の仕事始めで結束を呼びかけました。【映像】麻生副総裁らとの集合ショット高市総理大臣「多くの方々に希望を持っていただくために、そして将来に夢を抱いていただくために私たちは歯を食いしばって頑張ってまいりましょう」仕事始めには高市総理や鈴木幹事長、麻生副総裁ら党幹部や職員が出席しました。高市総理は「まだまだ少数与党で厳しい運営が続くが全力を尽くす」と強調しました。また、鈴木幹事