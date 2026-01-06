リコーの山下良則会長は６日、日中関係の悪化に関連し、「日中関係によって我々の生産拠点がどうなったらこうしようという想定をしている」と述べた。「まだボタンは押さないが、準備は色々進めている」としつつ、「驚くようなリスクがないよう準備している」とも語った。同日、都内で開かれた経済３団体の新年祝賀パーティーの会場で、読売新聞の取材に応じた。リコーは、米国の関税政策に対応し、２０２５年に中国国内での生