新日本プロレスは６日、次期シリーズの一部カードを発表した。４日の東京ドーム大会で衝撃デビューを飾ったＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロン（２９）は、２月１１日の大阪府立体育会館大会で成田蓮（２８）と初防衛戦を行うことが決まった。２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフは、デビュー戦でいきなりタイトルに挑戦し、王者だった極悪レスラー・ＥＶＩＬと対戦。パワースラム、アングル・スラム、