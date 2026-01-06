2026年の恋愛運は？仕事運は？占星術やタロットなどの人気占い師5人がゲストの運勢を鑑定する2026年1月5日放送のバラエティー番組「今夜は5人で占います」（TBS系）で、MCの指原莉乃さんに衝撃の「ご宣託」がおりた。指原さんの「いいこと」が半端ではない番組冒頭にまずは指原さんの運勢を一斉に占う。「今年は幸せですか？」には全員が「幸せ」と回答。思わず指原さんも「やった〜」と満面の笑み。進行役のオズワルド伊藤俊介さ