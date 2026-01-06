車の中からポーチなど3万円相当を盗んだ容疑 鹿屋市内の駐車場にとめてあった車から、先月、財布などが入ったポーチを盗んだ疑いで、鹿屋市内の無職の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、鹿屋市に住む無職の男(72)です。 鹿屋警察署によりますと、男は、先月24日の午後、鹿屋市内の駐車場にとめてあった軽乗用車の中から財布や車の鍵などが入った合計3万円相当のポーチを盗んだ疑いが持たれて