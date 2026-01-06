資料：瀬戸中央自動車道 ネクスコ西日本と本四高速は、年末年始（2025～26年）の高速道路の利用状況をまとめました。前年に比べ、瀬戸中央道は3％、高松道は2％増加しました。 調査は瀬戸中央道、高松道、松山道、高知道、徳島道の主な区間で2025年12月27日から26年1月4日までの10日間行いました。 このうち瀬戸中央道では、期間中1日平均3万2500台が通行し、1年前と比べて3％増えました。ピークは下りが1月