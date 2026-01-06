ポンドが底堅い、英ＦＴ指数が年初から好調＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ポンドが底堅く推移している。対ドルで高値を1.3568レベルに更新したあと売りに押される場面があったが、足元では再び1.3560台へと買われた。９月18日以来の高値水準、対ユーロでもポンド買い。ユーロポンドは0.8649レベルと、９月16日以来のポンド高水準となっている。対円では211.80付近まで反落も前日ＮＹ終値水準211.76レベルは維持し