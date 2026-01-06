１２月スペイン非製造業ＰＭＩは５７．１に上昇、１１月は５５．６ スペインの12月サービス部門PMIは57.1と、市場予想54.8を大幅に上回り、12ヶ月ぶりの高水準を記録し、28ヶ月連続で景気判断の節目「50」を上回っている。製造業が外部要因（中国との競争や独仏の不振）で苦戦する一方、サービス業（非製造業）は内需と労働市場の強さを背景に堅調。ただ、サービス価格の急上昇と強い賃金伸びがインフレ圧