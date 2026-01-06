１２月イタリア非製造業ＰＭＩは５１．５、１１月は５５．０ イタリアの12月サービス業（非製造業）PMIは51.5と、市場予想の54.1を下回った。景気判断分岐点50を上回ったが、予想ほどの力強さは見られず。11月55.0から大幅に低下した。製造業の不振が響き、総合PMIは景気判断の節目である50.3まで下落し、横ばいに近づいた。 サービス業の活動は鈍化している。国内需要は旺盛で新規受注は過去20カ月で最も早