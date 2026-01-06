６日正午前、伊那市で雑木林や下草を焼く火事があり、焼け跡から男性の遺体が見つかりました。警察が遺体の身元の確認を進めています。警察や消防によりますと６日正午前、伊那市山寺の雑木林で、「土手が燃えている」と消防に通報がありました。火はおよそ50分後に消し止められましたが、雑木林や下草などおよそ「400平方メートル」を焼きました。この火事で焼け跡からは身元の分からない男性の遺体が見つかっています。現