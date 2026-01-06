ＳＮＳに投稿された奇跡の１枚がネットで大反響を呼んでいる。奇跡の１枚を?（旧ツイッター）にアップしたのは、兵庫県神戸市にある須磨寺の副住職、小池陽人さん。昨年１２月３１日に自身の?で「奇跡の１枚！！炎の馬丙午の象徴。先日の須磨寺の火祭りで出現した炎の馬」とつづり、炎が馬の形となっている写真を添えた。続けて「来年の干支は丙午です丙は火を意味しますまさに、丙午を象徴するかのような炎の馬の写真」