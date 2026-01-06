■これまでのあらすじママ友から「プロみたい」と褒められたことがうれしくて、趣味のハンドメイドをママ友たちに売るようになった真希子。材料費の代わりにSNS用に写真を撮らせてくれたらタダでいいと持ち掛けるが、子どもの顔を出すことに難色を示すママ友がいて…。「作らせておいてそれはなくない？」もっとたくさんの人に私のヘアゴムを見てほしい。幼稚園のみんなでお揃いにしたら絶対かわいいと思う！私はふだん話したこと