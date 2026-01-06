名古屋テレビ放送（メ〜テレ）の尾形杏奈アナウンサー（26）と中大OBの陸上・吉居大和（23＝トヨタ自動車）が結婚したことが分かった。6日、同局アナウンサー公式Xが発表した。投稿で尾形アナは「ドデスカ！やSNSを見てくださる皆さまへ私事ですがご報告です1月5日に結婚しました」と発表。「夫は、大学で知り合ったトヨタ自動車陸上長距離部の吉居大和さんです」とし笑顔で顔を寄せた2ショットをアップした。「引き続き