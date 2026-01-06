J1京都は6日、DF松田佳大(25)が移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱すると発表した。京都は「このたび、当クラブ所属の松田佳大選手が、移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱いたしますので、お知らせいたします。松田選手の今後につきましては、正式に決定となりましたら、改めてお知らせいたします」と伝えた。クラブは同日に2026年シーズンのトップチーム編成が決定したと発表しており、松田