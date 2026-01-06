ボートレース多摩川の「にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川」は6日の10〜12Rで準優勝戦が行われ、優勝戦進出のベスト6が出そろった。予選を2位で通過した角谷健吾（53＝東京）は準優勝戦11Rでインから逃げ切り勝ち。予選1位の福島勇樹が同12Rで敗れたため、優勝戦のポールポジションが巡ってきた。「全部がいい。高水準。レース足がいいし、スリット近辺もいい。操縦性も問題ない。これを維持したい」と手応えも抜群だ。