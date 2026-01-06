J1京都の新体制発表会で抱負を述べるチョウ・キジェ監督＝6日、京都市昨季J1でクラブ史上最高の3位と躍進した京都が6日、京都市内で新体制を発表し、チョウ・キジェ監督は2月に始まる特別大会「百年構想リーグ」の優勝を目標に掲げ「クラブ、選手、スタッフ全員として優勝という気持ちを持って臨むシーズンは監督人生で初めてかもしれない。一戦一戦、全力を尽くすことを約束する」と表情を引き締めた。昨季リーグ2位の18得点