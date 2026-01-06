奉納土俵入りを披露する横綱大の里＝6日、東京・明治神宮大相撲の豊昇龍、大の里の両横綱が6日、東京・明治神宮で初場所（11日初日・両国国技館）を前に奉納土俵入りを行い、晴天の下、約2千人の観衆が集まった。新春恒例の土俵入りに東西の横綱がそろうのは、2020年の白鵬と鶴竜以来で6年ぶり。昨年昇進した両雄の力強い雲竜型に大きな拍手が送られた。昇進6場所目で横綱初制覇を目指す豊昇龍は、6日に高砂部屋へ出向いて元大