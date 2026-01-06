JR秋田駅前のにぎわい創出や地域活性化を目的に7日、商業施設5店舗が協力したイベントが始まります。秋田市の西武秋田店では、全国のうまいものが集まる「グルメパラダイス」が開催されます。あの有名店の人気商品に出来立てのラーメンも。新年のご褒美にぴったりの一品が並びます。鴨下アナウンサー「おいしいものが集まる西武秋田店の地階、こちらの催事場にはあすから全国の有名グルメが集います。会場は…前日なの