全日本バレーボール高校選手権＝春高バレーが、東京で開催されています。大会2日目の6日は、男子の雄物川と女子の秋田北がそれぞれ1回戦に臨みました。 31年連続出場の雄物川は、前回大会の初戦でも顔を合わせた三重の松阪工業と対戦しました。序盤から安定したレシーブと高い打点からのスパイクで相手を圧倒し、ストレート勝ち。2年連続の初戦突破です。7日の2回戦は、島根の安来と対戦します。