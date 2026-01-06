待望の雪が積もり秋田市の太平山スキー場オーパスでは6日、リフトの運行が始まりました。待ちわびていた家族連れなどが、さっそく滑りの感触を楽しんでいました。熊谷奈都子記者「ゲレンデの状況が整ったオーパスでは、きょうリフトの運行が始まっています、早速わたしもマイクをストックに持ち替えて、行ってきます！」秋田市中心部から車で約30分の場所にある太平山スキー場オーパス。午前11時時