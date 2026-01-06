大仙市では新春恒例の書き初め大会が開かれました。子どもたちが一文字ひと文字真剣な表情で筆を進めていました。書き初め大会には、大仙市内の小学生から高校生まで78人が参加しました。1年の始まりに筆を握ることで、字の上達を願うのはもちろん、目標の達成に向けて気持ちを新たにする意味もあるという書き初め。参加者は最も優れた作品に贈られる『特選』を目指し、一文字ひと文字、真剣な表情で筆を進めていました。参加した