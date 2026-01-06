全国高校サッカー選手権県代表の帝京長岡は5大会ぶりとなる全国ベスト8に進出しました。土壇場の同点劇。粘り強いディフェンス。帝京長岡の激闘を振り返ります。全国3735校の頂点を目指し帝京長岡サッカー部の全国大会が幕を開けます。■1回戦vs大社（12月29日）島根・大社高校との1回戦は大量5得点。前半40分に和食のクロスを杉本が落として最後は樋口！1対0で試合を折り返すと、後半4分に最終ラインからの長いパス