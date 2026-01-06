おせち料理の一品やすき焼きなど年末年始、おいしい肉料理を楽しんだという方も多いかもしれません。由利本荘市にあるあきた総合家畜市場では、ブランド牛として育てられる前の子ウシの初競りが行われました。平均の取り引き価格は、去年より約19万円高くなっています。由利本荘市のあきた総合家畜市場で行われた、今年の初競り。県内各地から、黒毛和牛の子ウシ232頭が上場されました。繁殖農家の高齢化やエサ代の高騰などで畜産