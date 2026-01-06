1月5日、Wリーグの富士通レッドウェーブは、オリジナルデザインのチームバスを導入することを発表した。翌6日に行われた皇后杯ファイナルラウンド2回戦から、実際の運用がスタートしている。 チームの発表によると、今回のフルラッピングバスは、株式会社シティアクセス相模および京王観光株式会社の協力により実現。チームカラーのレッドを基調とした車体には、両側面と後部に