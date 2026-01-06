映画『教場 Requiem』の公開を記念し、1月17日より『教場』シリーズがフジテレビ系にて再放送されることが決定した。 シリーズ最新作『教場 Reunion』が1月1日よりNetflixで配信開始されており、後編となる映画『教場 Requiem』は2月20日に劇場公開される。 警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹による新感覚警察ミステリー小説『教場』シリーズ（小学館）。未来の警察官を育成する警察学校＝