香川県危機管理課によりますと、島根県を震源とする地震の影響で、三豊市豊中町の商業施設「ゆめタウン三豊」の3階駐車場で、泡消火設備の配管が破損し、消火剤が漏れたということです。 【写真を見る】「ゆめタウン三豊」の3階駐車場で泡消火設備の配管が破損消火剤が漏れる島根県を震源とする地震の影響【香川】 6日午前10時18分ごろの地震では、三豊市で震度4の揺れを観測していました。午後5時半現在、香川県でほかに被