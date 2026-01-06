岡山県の去年1年間の交通事故による死者の数は41人で、統計が始まった1948年以降で、最も少なかったことが分かりました。 岡山県警が速報値として発表したもので、去年1年間に交通事故で死亡したのは41人でした。前の年に比べて19人少なく、統計が始まった1948年以降で、最も少なくなりました。年代別にみると、65歳以上の高齢者の死亡者数が23人で、前年に比べて14人少なくなっています。 岡山県警交通企画課は、死者数が減少し