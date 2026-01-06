日銀が６日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５６円３２～３４銭と前営業日比６５銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８３円３４～３８銭と同１２銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１７２８～３０ドルと同０．００４１ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS