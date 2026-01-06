東京証券取引所が６日に発表した１２月第４週（１２月２２～２６日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が２１０億３２９７万円と２週連続の売り越しとなった。前週は４３９０億９９４９万円の売り越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は１４０６億円の買い越し。現物・先物の合計では１１９５億円と２週ぶりに買い越した。前週は４９２４億円の売り越しだっ