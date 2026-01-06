児童を盗撮した疑いで3回目の逮捕となった岡山県の小学校教師。「去年6月から盗撮した」と新たな供述です。警察によりますと、岡山県の小学校教師・甲斐海月容疑者(27)は去年、岡山県内の施設で、13歳未満と知りながら着替え中の女子児童2人の下着姿などを動画で盗撮した疑いで再逮捕されました。勤務先の小学校からはデジタル時計型の小型カメラが押収されていて、調べに対して甲斐容疑者は「去年6月から盗撮した。女の子の