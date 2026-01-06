【その他の画像・動画等を元記事で観る】 菅井友香の写真集『たびすがい』（2月14日発売）より、先行カットが初公開された。 ■“今まで知らなかった菅井友香”を満載！ 2026年に芸能生活10周年を迎える菅井友香の最新写真集『たびすがい』は、沖縄・座間味島への旅を通して知る“初めての菅井友香”を満載した1冊。2026年4月始まりのカレンダー『よるすがい』がセットになった初回限定版も同時発売される。 このたび公