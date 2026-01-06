【その他の画像・動画等を元記事で観る】 主演・藤井流星（WEST.）共演・七五三掛龍也（Travis Japan）による1月期オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（1月10日放送スタート）にて新企画が始動。今作でカメラマン・桜庭役を演じる七五三掛が、“役作り”も兼ねて本格的な写真撮影に挑戦した。 ■俳優＆フォトグラファーの古屋呂敏が、七五三掛に本格レクチャー 七五三掛にカメラのレクチ