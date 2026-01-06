中国メディアの環球時報は6日、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領の国賓訪中に関連し、韓国産業界から貿易や人工知能（AI）など新興分野における中国との協力強化に期待する声が上がっていると伝えた。5日には北京の釣魚台で、両国の財界人ら約600人が参加する「中韓ビジネスフォーラム」が開かれた。李氏は「韓国と中国は同じ海で同じ方向へ進む船」だとし、今後の両国の経済協力について「AIという未来技術を通じて製造業や