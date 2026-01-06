中国の香港特別行政区、広東省珠海市、マカオ特別行政区を結ぶ港珠澳大橋の珠海道路出入境検査所を経由して3都市を往来した旅客数が1月6日に延べ1億人を突破しました。 港珠澳大橋の完成により、香港から珠海、マカオまでの自動車での移動時間は3時間から約45分へと短縮されました。近年、3都市の住民の往来が頻繁になるにつれ、港珠澳大橋の珠海道路出入境検査所を経由する旅客数が速いスピードで増加しています。 港珠澳大橋出入