セガは、「SONIC CHANNEL（ソニックチャンネル）」20周年記念のTシャツとステッカーのセットの予約受付を、2025年12月25日に通販サイト「セガストア」ではじめた。発送は26年3月27日の予定。Tシャツは4サイズ展開同社のゲームキャラクター、"音速のハリネズミ"「ソニック」が登場する「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」シリーズの情報を伝える公式ポータルサイト20周年記念Tシャツが登場。アイボリーの生地に、オリジナルイラストのキ