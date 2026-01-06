フリーアナウンサー大島由香里（41）が6日、ダブルMCを務めるTOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、今年の運勢で心配な点を指摘される場面があった。火曜日メンバーでは今年初の放送とあって、占い師のアポロン山崎が出演し、手相から出演者たちの今年を占った。大島は出演5人中4位。今月28日には、歌手デビューが決まっており、大事な1年となる。大島の手相について、山崎は「趣味を仕事にして成功す