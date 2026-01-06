歌手の前川清（77）が、6日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演。元妻だった藤圭子さんの娘・宇多田ヒカル（42）がテレビで「会いたい人は前川清さん」と言っているのを見た時の思いを明かした。【写真】「たくさん取れましたね!!どれも可愛い」似てる？長男＆次女と3ショットの前川清司会の黒柳徹子から「お嬢さんの宇多田ヒカルさんが、テレビ番組で、会ってみたい人は前川清さんとおっしゃったのを