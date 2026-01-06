大阪地検特捜部が捜査した業務上横領事件で、無罪が確定した不動産会社元社長が元主任検事の不起訴処分を不服として付審判請求したことを巡り、大阪高検が不起訴を維持する判断をしたことが6日、高検への取材で分かった。